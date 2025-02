AC/DC dostało własne znaczki i wystąpi w Polsce Fot. Michal Augustini/Shutterstock // Twitter / Royal Mail

W ramach kontynuacji swojej serii poświęconej zespołom muzycznym brytyjska poczta Royal Mail ogłosiła w czwartek, że 12 nowych znaczków upamiętni legendarny zespół hardrockowy AC/DC, w związku z 50. rocznicą wydania ich debiutanckiego albumu "'High Voltage".

Osiem znaczków przedstawia AC/DC na scenie na przestrzeni dekad – od koncertu w Londynie w 1976 roku po występ w Indiach w 2023 roku. Z kolei miniarkusz z czterema znaczkami zawiera okładki niektórych z najpopularniejszych albumów zespołu: wspomnianego "High Voltage" (1975), "Highway to Hell" (1979), "Back in Black" (1980) oraz "Power Up" (2020).

Znaczki z AC/DC zadebiutują 18 lutego i będą dostępne w brytyjskich urzędach pocztowych oraz na stronie Royal Mail w ramach ogólnoświatowej sprzedaży (można już składać zamówienia). Tym samym australijska grupa dołącza do grona legendarnych zespołów, które wcześniej pojawiły się na brytyjskich znaczkach pocztowych, takich jak The Beatles, The Rolling Stones, The Who, Queen, Iron Maiden i Pink Floyd.

Koncert AC/DC w Polsce już w lipcu. Ruszyła sprzedaż biletów

To nie koniec dobrych wiadomości dla fanów. Po dekadzie Polacy znowu będą mogli usłyszeć na żywo "Highway to Hell", "Thunderstruck", "You Shook Me All Night Long" czy "T.N.T.". Na 4 lipca zapowiedziano koncert AC/DC w Warszawie na PGE Narodowym.

Zespół zawita do nas w ramach trasy koncertowej "Power Up Tour" celebrującej ostatni krążek i zobaczymy go w składzie: gitarzysta Angus Young, wokalista Brian Johnson, gitarzysta rytmiczny Stevie Young, perkusista Matt Laug i basista Chris Chaney. W piątek ruszyła sprzedaż biletów.

AC/DC to jeden z najważniejszych zespołów w historii rocka, który od lat 70. kształtuje brzmienie hard rocka i heavy metalu. Założony w 1973 roku w Sydney przez braci Angusa i Malcolma Youngów ze Szkocji zespół szybko zdobył międzynarodową popularność dzięki energetycznym riffom, charakterystycznemu wokalowi oraz niesamowitej scenicznej charyzmie.

Ich przełomowy album "Highway to Hell" z 1979 roku umocnił pozycję AC/DC, ale śmierć wokalisty Bona Scotta w 1980 roku mogła zakończyć ich karierę. Zespół jednak powrócił z Brianem Johnsonem na wokalu i nagrał legendarny album "Back in Black", który stał się jednym z najlepiej sprzedających się albumów wszech czasów.

Legenda rocka, która w 2003 roku została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame, słynie z surowego, bluesowego brzmienia oraz dynamicznych koncertów, na których Angus Young – zawsze w szkolnym mundurku – daje prawdziwe show na gitarze. Popularność zespołu nie słabnie zresztą do dziś, o czym świadczą kolejne albumy, takie jak "For Those About to Rock (We Salute You)", "The Razors Edge", "Stiff Upper Lip", "Black Ice" oraz najnowszy "Power Up" wydany już po śmierci Malcolma Younga.

