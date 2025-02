Rafako złożyło w zeszłym roku wniosek o upadłość, tłumacząc to tym, że spółka utraciła "zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań, która ma charakter trwały, a tym samym oznacza, iż została spełniona przesłanka upadłościowa".

19 grudnia zeszłego roku Sąd Rejonowy w Gliwicach ogłosił upadłości Rafako. Wiąże się to ze zwolnieniami grupowymi, które mają być przeprowadzone do końca lutego. Związki zawodowe zaapelowały do premiera Donalda Tuska o pomoc ( już w 2023 r. obiecywał, że będzie ratował zakład ).

Rząd chce pomóc przede wszystkim zwalnianym pracownikom Rafako. Nie jest to wcale takie proste

– Pomoc dla Rafako jest wciąż możliwa, ale najważniejsi są ludzie, nie miejsca pracy. Rozumiem kontekst regionalny, ale podchodzimy do tego spokojnie i planujemy pewne rozwiązania. Musimy jednak pamiętać, że w ostatnich latach Rafako miało trudności z realizacją kontraktów i nie jest to spółka pod nadzorem MAP – powiedział minister.

Niestety ministerstwo aktywów państwowych (MAP) nie ma odpowiednich narzędzi finansowych, by pomóc zwalnianym pracownikom. Musi też uważać na przepisy dotyczące konkurencji w Unii Europejskiej. Stąd minister zgłosił się po wsparcie do Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) i Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Radio Zet przypomina, że wcześniejsze rozmowy nie przyniosły porozumienia z zarządem Rafako, wierzycielami ani akcjonariuszami. Dlatego teraz to ARP współpracuje z syndykiem i potencjalnym inwestorem. Wszystko po to, by przywrócić stabilność operacyjną spółki.