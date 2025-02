Popularność tego podgatunku zawdzięczamy m.in. duńskiemu "The Killing" ("Forbrydelsen"). To nie tylko jeden z najpopularniejszych duńskich seriali, ale również jedna z tych produkcji, które na zawsze zmieniły oblicze kryminałów, nie tylko tych ze Skandynawii. To właśnie dzięki "The Killing" mroczne nordic noir zdominowało późniejsze produkcje kryminalne.