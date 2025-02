Donald Trump połączył się z Władimirem Putinem przez telefon. Wiadomo, o czym rozmawiali

Donald Trump ujawnił w wywiadzie dla "New York Post", że rozmawiał przez telefon z Władimirem Putinem. Głównym tematem rozmowy były negocjacje dotyczące wojny w Ukrainie. Prezydent USA stwierdził również, że Rosja nie napadłaby na Ukrainę, gdyby to on sprawował urząd w 2022 roku.