W ostatnich latach obserwuje się znaczący spadek religijności wśród młodzieży. Przyczyniają się do tego liczne skandale i afery z udziałem księży. Duchowni dopuszczający się czynów pedofilskich czy przestępczych i nieponoszący za to odpowiedzialności budzą wśród coraz bardziej świadomego społeczeństwa oburzenie. Wierni nie chcą uczestniczyć w Kościele, który nie rozlicza swoich duchownych z poważnych przewinień.

Młodzi ludzie odchodzą z Kościoła. Biskup wie, gdzie leży problem

Na słowa dziennikarzy, że polska młodzież sekularyzuje się najszybciej na świecie, bp Suchodolski stwierdził, że "spadamy z wysokiego 'C' i to bardzo boli". Duchowny odniósł się także do licznych skandali z udziałem księży i podsumował to jednym zdaniem. – Ja też nie chciałbym trwać i wracać do takiego Kościoła. To też nie jest "mój" Kościół – powiedział w wywiadzie dla onet.pl