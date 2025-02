Show Kendricka Lamara na Super Bowl. Fot. YouTube / NFL

Super Bowl to coroczny mecz finałowy ligi futbolowej NFL (National Football League). Odbywa się od 1967 roku i wyłania mistrza NFL. To dla Amerykanów prawdziwe święto.

Przerwa między połowami meczu jest poświęcona na występy najpopularniejszych artystów, którzy prezentują swoje największe hity. Występy te są często spektakularne, pełne efektów wizualnych, choreografii i emocjonujących momentów.

Lamar "pozamiatał" podczas Super Bowl. Jego diss na Drake'a wywołał poruszenie

Tym razem sceną zawładnął raper Kendrick Lamar, jeden z najbardziej utytułowanych artystów współczesnego hip-hopu. Jego koncert był osadzony w stylistyce nawiązującej do gier wideo.

Platformy, na których występował, zostały zaprojektowane tak, aby przypominały przyciski kontrolera PlayStation. Raperowi towarzyszyły zespoły tancerzy. Byli oni ubrani w barwy narodowe USA, a narratorem widowiska został słynny Samuel L. Jackson, występujący w roli "wujka Sama". W pewnym momencie do Lamara dołączyła SZA, z którą zaśpiewał "Luther" i "All The Stars", czyli nominowany do Oscara hit z filmu "Czarna Pantera".

Najwięcej emocji wywołało jednak wykonanie przez Kendricka dissu (ciętego tekstu piosenki – przyp. red.) na rapera Drake’a. Chodziło o kawałek pt. "Not Like Us", w którym Lamar zarzuca Kanadyjczykowi m.in. nieodpowiednie relacje z nieletnimi.

"Nie, nie spodziewałem się, że to wykona właśnie tutaj"; "Ale to było mocne"; "I to spojrzenie do kamery, gdy mówi 'Hej Drake'"; "Kocham to"; "No niesamowity występ"; "Brawo! Tak jest!" – pisali podekscytowani występem fani w komentarzach.

Lamar i Drake od lat pozostają w chłodnej relacji. Ich stosunki zaostrzyły się jeszcze bardziej na początku zeszłego roku, co poskutkowało serią dissów.

