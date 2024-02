Niektórzy oglądają mecz tylko dla nich. Oto najlepsze reklamy z Super Bowl 2024

Podczas przerw Super Bowl zawsze prezentowane są reklamy, w których występują najsłynniejsze gwiazdy show-biznesu. Tym razem nie było inaczej – furorę wzbudziły m.in. spoty reklamowe z Anthonym Hopkinsem, Christopherem Walkenem oraz Audrey Plazą.

Najlepsze reklamy na Super Bowl 2024. Fot. YouTube/ SToK Cold Brew

Reklamy na Super Bowl 2024

Jedną z najciekawszych reklam zaprezentowanych podczas przerwy na Super Bowl 2024 była ta napoju kawowego Stōk Cold Brew, w której wystąpił Anthony Hopkins. Legenda kina opowiada w niej o aktorstwie, by później przebrać się za... maskotkę drużyny piłkarskiej.

Christopher Walken dał się z kolei skusić na zagranie w spocie elektrycznego modelu BMW. Aktor znany m.in. z "Pulp Fiction" czy "Łowcy jeleni" doświadcza wielu zabawnych sytuacji po tym, jak wsiada do auta. W jednej ze scen pojawia się również Usher, czyli gwiazda tegorocznego Super Bowl.

Hitem okazała się również reklama Mountain Dew, w której wystąpiła Aubrey Plaza ("Biały Lotos", "Gra fortuny") – aktorka mniej znana w Polsce, jednak w USA szalenie popularna w ostatnich latach.

Plaza znana jest z nonszalanckiej postawy i tak też zaprezentowała się w spocie napoju gazowanego. W jednej ze scen wystąpił z nią Nick Offerman ("The Last of Us"), z którym aktorka grała w serialu "Parks and Recreation".

W reklamie Oreo pojawiła się natomiast... Kris Jenner, czyli słynna matka Kardashianek. Koncepcja spotu polega na tym, że przekręcenie i otwarcie markizy ma działać, jak rzut monetą.

W jednej ze scen Jenner rozmawia przez telefon z producentem, który proponuje jej realizację reality show o jej rodzinie. W tym momencie kobieta przekręca ciasteczko i zgadza się na propozycję.

W pozostałych reklamach wystąpiły takie gwiazdy, jak Bradley Cooper, Jennifer Aniston, Beyoncé czy Michael Cera.

Chalamet jako syn Edwarda Nożycorękiego

Trzy lata temu głośną reklamą na Super Bowl była ta Cadillaca z Timothéem Chalametem. Aktor znany z takich filmów, jak "Tamte dni, tamte noce" oraz "Diuna" (a w ostatnim czasie także ze związku z Kylie Jenner) wcielił się w postać Edgara Nożycorękiego – syna Edwarda. W spocie wystąpiła też znana z oryginału z 1990 roku Winona Ryder.

W obsadzie spotu zabrakło jedynie tytułowego bohatera granego przez Johny'ego Deppa, ale ze względu na ostatnie skandale chyba nikt nie był zdziwiony. Edgar w reklamie zmaga się z podobnymi problemami jak jego ojciec. Jaki ma to związek ze znaną marką samochodów? Spot wszystko wam wyjaśni.