Zrobiła dwudaniowy obiad dla 4 osób za... 20 zł. Ludzie nie wierzą, ale to możliwe

Ugotowanie jednego obiadu za 20 zł to już niezły wyczyn (zwłaszcza jeśli idziemy do restauracji), a co dopiero zrobienie za tyle posiłku składającego się z dwóch dań (w tym kurczaka) i to czterech osób. Ta polska tiktokerka pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Liczą się chęci, pomysł i dobra promocja.