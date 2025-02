Kupił dżem "100 proc.", a... było tylko 40 proc. owoców. "Poczułem się wykorzystany"

Bartosz Godziński

C zytanie etykiet w sklepach to podstawa, bo producenci często stosują naprawdę wymyślne triki, na które nacinają się nieuważni konsumenci. Czasem jednak w pośpiechu czegoś nie zauważmy i dopiero w domu dowiadujemy się, jak daliśmy się zrobić w balona. Tak jak pan Konrad, który myślał, że kupił dżem składający się z samych truskawek. Prawdy w tym jednak było tylko... 40 procent. Pozostałe 60 proc. to cukier, woda i inne dodatki.