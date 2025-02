Za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy w prokuraturze miało dochodzić do licznych nieprawidłowości. Kontrole NIK oraz przedstawione dotychczas raporty ujawniły, że pod zwierzchnictwem Zbigniewa Ziobry prokuratura miała ingerować w wiele toczących się spraw z pobudek politycznych.

W celu analizy tych działań powołano specjalny zespół, którym dotychczas kierowała prokurator Katarzyna Kwiatkowska. Według informacji, do których dotarł TVN24 , doświadczona śledcza postanowiła zrezygnować z pełnionej funkcji.

Prokurator Katarzyna Kwiatkowska rezygnuje. Powód?

– Jeśli taki wniosek wpłynie, to porozmawiam z prokurator Kwiatkowską. Bardzo dobrze oceniam pracę pani prokurator, nie mam żadnych uwag – zaznaczył Korneluk.

Częściowy raport z działalności prokuratury za czasów PiS

Najważniejsze zarzuty PK to: ukrywanie i tworzenie fałszywych dowodów, umarzanie postępowań, ingerowanie przełożonych w decyzje końcowe prokuratorów, naciski na śledczych czy wieloletnie postępowania pozbawiające obywateli prawa do sądu. To wszystko znalazło się na 300 stronach dokumentu.