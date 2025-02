Takie niecodzienne ogłoszenia co rusz stają się viralami w sieci. Z czasem niektóre okazują się sprytną kampanią marketingową , prowokacją lub perfidnym działaniem flipperów , ale to wydaje się kompletnie autentyczne.

Zdjęcie zostało dodane przez anonimowego użytkownika facebookowej grupy "Wrocław Ogłoszenia" i szybko rozniosło się po sieci. "Zapraszam na warcaby. Jestem Antoni, mam 90 lat i szukam samotnej koleżanki/kolegi na wspólne granie" – czytamy. Na końcu gracz prosi o telefonowanie do córki, by "omówić szczegóły".

To ogłoszenie przypomniało lub uświadomiło nam, jak ludzie kiedyś się umawiali na spotkania czy próbowali poznawać nowych ludzi. Nie było to takie proste jak teraz. Niezwykły w tym ogłoszeniu jest też rodzaj gry: szachy jednak są popularniejsze, a tu proszę, ktoś szuka przeciwnika do partyjki w warcaby.

90-letni pan Antoni szuka osób do grania w warcaby. Internauci rzucili się do pomocy

Dlatego teraz wszyscy wierzą w siłę internetu, a także np. moc Wykopu, bo również i tam pojawiło się to zdjęcie . Niektórzy już zadeklarowali się, że się zgłoszą, pomimo tego, że są pewnie z 3 razy młodsi od pana Antoniego. Jednak sami mają problemy ze znalezieniem kogoś do grania.

"To, co mnie zasmuca w Polsce to, że starzy ludzie nie zrzeszają się w różne stowarzyszenia albo koła zainteresowań. Na zachodzie jest tego trochę więcej", "To takie czyste i niewinne", "Pan pewnie szuka kogoś starszego. Szkoda, bo ze mną też nikt nie chce grać w polskie stupolówki. A co mi tam, zgłoszę się" – piszą wykopowicze.