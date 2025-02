Przepis na pomidorówkę ze składnikiem-niespodzianką. Kremowa i pyszna Fot. EastNews

Reklama.

Pomidorówka ze składnikiem-niespodzianką. Kremowa i pyszna

Żółtko jajka w pomidorowej brzmi jak niespodzianka, prawda? A jednak, to naprawdę świetny trik, który sprawia, że zupa staje się bardziej aksamitna, kremowa i pełna głębi smaku.

Dodane na końcu gotowania, w zupełności nie zamienia się w jajecznicę, ale delikatnie wnika w zupę, tworząc gładką konsystencję, która przypomina prawdziwy krem. Dodatkowo, żółtko wzbogaca pomidorową o subtelną nutę słodyczy, doskonale balansując kwasowość pomidorów. Jeśli jeszcze tego nie próbowaliście, czas to zmienić!

Reklama.

Składniki:

1 litr bulionu warzywnego lub rosołu, 500 g pomidorów (najlepiej dojrzałych, sezonowych) lub 2 puszki pomidorów krojonych, 1 duża cebula, 1 ząbek czosnku, 1 łyżka oliwy z oliwek, 1 łyżeczka cukru (opcjonalnie), 1 łyżeczka soli (do smaku), ½ łyżeczki pieprzu, 1 łyżeczka suszonego majeranku (lub świeżego, jeśli lubicie bardziej wyrazisty smak), 1 żółtko jajka, 1 łyżka śmietany 18 proc., 100 g makaronu świderki, ryżu lub makaronu orzo (do wyboru!) świeże zioła (bazylia lub natka pietruszki do dekoracji).

Mój przepis:

Przygotowanie pomidorów : Jeśli używacie świeżych pomidorów, sparzcie je wrzątkiem i zdejmijcie skórkę, a następnie pokrójcie je w kostkę. Jeśli korzystacie z puszki, po prostu przełóżcie pomidory do garnka. Gotowanie bazy : W dużym garnku rozgrzejcie oliwę z oliwek, a następnie zeszklijcie posiekaną cebulę i czosnek przez kilka minut, aż staną się miękkie i lekko złociste. Dodajcie pokrojone pomidory, a następnie zalejcie bulionem i doprawcie solą, pieprzem i majerankiem. Gotujcie przez około 15-20 minut, aż pomidory dobrze się rozpadną i aromaty się połączą. Dodanie żółtka : Zdejmijcie garnek z ognia. W osobnej miseczce roztrzepcie żółtko jajka. Stopniowo, przy ciągłym mieszaniu, dodajcie odrobinę gorącej zupy do żółtka, aby je zahartować. Następnie wlejcie mieszankę z powrotem do garnka, dokładnie mieszając, aby żółtko się wtopiło w zupę, nie tworząc grudek. Jeśli lubicie, możecie dodać także łyżkę śmietany, aby uzyskać jeszcze gładszą konsystencję. Gotowanie makaronu : W międzyczasie ugotujcie wybrany makaron (najlepiej świderki, które świetnie pasują do tej zupy, ale równie dobrze sprawdzi się ryż czy makaron orzo). Po ugotowaniu dodajcie go do pomidorowej. Podanie : Podawajcie zupę gorącą, posypaną świeżymi ziołami, np. bazylią lub natką pietruszki. Smacznego!

Reklama.