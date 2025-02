Wpłynęła kaucja za Michała K. Były szef RARS będzie mógł opuścić areszt

Wpłata kaucji to jednak niejedyny warunek, jaki musi zostać spełniony, aby Michał K. mógł opuścić areszt. Będzie musiał również przestrzegać godziny policyjnej między 23:00 a 5:00, co ma być monitorowane elektronicznie, oddać paszport i dowód tożsamości policji oraz zobowiązać się do przebywania pod wskazanym adresem. Dodatkowo będzie musiał udostępnić sądowi i prokuraturze numer telefonu, który musi być włączony i naładowany w ciągu 24 godzin od zwolnienia. Obowiązuje go także zakaz opuszczania Wielkiej Brytanii, z wyjątkiem wizyt w sądzie lub u prawnika.