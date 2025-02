Polskie preselekcje do Eurowizji 2025 już zaraz. TVP ujawnia kolejność występów

Preselekcje do Konkursu Piosenki Eurowizji 2025 zaplanowano na wieczór 14 lutego. W tym roku wybór reprezentanta należy tylko do widzów. Do wielkiego finału przygotowuje się już 11 finalistów. TVP właśnie ujawniła kolejność, w jakiej zaprezentują się artyści i artystki.