Może to sprawiać wrażenie, że prezydent USA napiął muskuły, a ci, którym zagroził, szybko się podporządkowali. Innego zdania jest włoski ekonomista Marco Buti. Uważa on, że Trump wdraża swoją strategię celną „niekonsekwentnie”, a reakcja jego sojuszników jest w najlepszym razie umiarkowana.

– To, co do tej pory wywalczył od zagrożonych krajów [Kanady i Meksyku] w ramach jednostronnych ustępstw, jest w dużej mierze symboliczne – powiedział Buti, były dyrektor generalny ds. gospodarczych i finansowych w Komisji Europejskiej. Wojska na granicy obiecane przez Meksyk i Kanadę nie wystarczą, by ograniczyć przemyt śmiercionośnego fentanylu lub zapobiec przedostawaniu się migrantów bez wymaganych dokumentów do USA.