Nawrocki ma duży problem. Tak zagłosowaliby Polacy na 96 dni przed wyborami

Gdyby wybory odbyły się dziś, to właśnie tak zagłosowaliby Polacy. Najnowszy sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski pokazuje, jak mogłaby wyglądać pierwsza tura i co może wydarzyć się w decydującym starciu. Wyborcza rywalizacja nabiera tempa, ale wyniki wciąż mogą się zmieniać, gdyż do ostatecznego rozstrzygnięcia pozostało jeszcze 96 dni.