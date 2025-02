Trzaskowski i Nawrocki w dół. Mentzen w górę

Według badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" liderem w wyścigu o prezydenturę pozostaje Rafał Trzaskowski , którego popiera 35 proc. respondentów. Choć wynik ten wciąż zapewnia mu komfortową przewagę nad resztą stawki, to w porównaniu do poprzedniego badania kandydat KO stracił aż dwa punkty procentowe.

Hołownia ma powody do zmartwień. Stanowski zyskuje

Największym przegranym tego badania jest Szymon Hołownia, którego poparcie spadło do 8 proc. W porównaniu do styczniowego wyniku stracił on aż trzy punkty procentowe, co może wskazywać na trudności w utrzymaniu zainteresowania wyborców.