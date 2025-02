Z danych ZUS wynika, że przedsiębiorców nie trzeba jakoś szczególnie zachęcać do brania sobie "wolnego od ZUS". Tylko przez dwa ostatnie miesiące zeszłego roku złożyli ok. 1,5 mln wniosków. Ale przypominać zawsze warto, szczególnie w okresie kampanii prezydenckiej.

O co chodzi z wakacjami od ZUS?

Do niedawna każdy przedsiębiorca musiał co miesiąc płacić wszystkie składki ZUS. Musiał to robić również wtedy, kiedy wybrał się na urlop, a więc nie zarabiał. Urlop od ZUS był jedną z wyborczych obietnic Koalicji Obywatelskiej. Przepisy wprowadzające go weszły w życie w listopadzie 2024 roku.