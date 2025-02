Ile czasu trzymać mięso w zamrażarce? O wiele krócej niż myślisz Fot. 123 rf/zdjęcie seryjne

Ile czasu przechowywać mięso w zamrażarce? Lepiej uważaj

Mrożenie mięsa to najprostsza metoda na jego dłuższe przechowywanie bez utraty smaku, wartości odżywczych i jakości. Jednak nie każde mięso można przechowywać w zamrażarce w nieskończoność. Po jakim czasie wołowina, wieprzowina czy kurczak zaczynają tracić swoją świeżość? Sprawdź nasz przewodnik i dowiedz się, jak długo możesz bezpiecznie przechowywać różne rodzaje mięsa w zamrażarce.

1. Wołowina – król długiego przechowywania

Wołowina jest jednym z mięs, które najlepiej znosi długie mrożenie. Dzięki swojej strukturze i stosunkowo niskiej zawartości tłuszczu, dobrze utrzymuje smak i teksturę nawet po kilku miesiącach w zamrażarce.

Steki, pieczenie, większe kawałki – do 12 miesięcy, Wołowina krojona na mniejsze porcje – do 6-9 miesięcy, Podroby (np. wątróbka) – maksymalnie 3-4 miesiące.

Wołowinę najlepiej zamrażać w szczelnie zamkniętych opakowaniach próżniowych lub w folii spożywczej, aby uniknąć utraty wilgoci.

2. Wieprzowina – nieco krócej, ale nadal długo

Wieprzowina zawiera więcej tłuszczu niż wołowina, co sprawia, że szybciej może tracić na jakości podczas długiego mrożenia. Niemniej jednak dobrze zapakowana może zachować smak przez kilka miesięcy.

Schab, karkówka, łopatka – do 6-8 miesięcy, Boczek i inne tłuste części – do 4-6 miesięcy, Podroby wieprzowe – maksymalnie 3-4 miesiące.

Tłuszcz w wieprzowinie szybciej się utlenia, dlatego warto ją przechowywać w szczelnym opakowaniu, najlepiej próżniowym.

3. Drób – delikatny, więc uważaj

Kurczak i indyk mają delikatniejsze mięso, które łatwo ulega wysuszeniu w zamrażarce. Aby temu zapobiec, najlepiej przechowywać je w zamrażarce w oryginalnym opakowaniu lub owinięte w folię spożywczą.

Cały kurczak lub indyk – do 12 miesięcy Filety z piersi, udka, skrzydełka – do 9 miesięcy! Podroby drobiowe – tylko do 2-3 miesięcy!

Drób po rozmrożeniu może uwalniać więcej wody niż wołowina czy wieprzowina, dlatego dobrze jest go osuszyć ręcznikiem papierowym przed obróbką.

4. Mięso mielone – mrozić, ale nie na długo

Mięso mielone, niezależnie od rodzaju, ma większą powierzchnię kontaktu z powietrzem, co sprawia, że szybciej się psuje, nawet w zamrażarce. Warto je przechowywać w hermetycznych pojemnikach lub próżniowo.

Mięso mielone wołowe, wieprzowe, drobiowe – do 2-4 miesięcy

Mięso mielone najlepiej mrozić w cienkich płaskich porcjach – szybciej się zamrozi i rozmrozi, a także zajmie mniej miejsca w zamrażarce.

Kilka praktycznych zasad mrożenia mięsa