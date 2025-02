Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

Reklama.

Osoby będące na emeryturze (szczególnie tej wcześniejszej) lub rencie (także wdowiej) czasem dodatkowo pracują, by ich domowy budżet dobrze się spinał. Zarobki mają wpływ na wypłacane świadczenie i po przekroczeniu konkretnych limitów zarobku, zostają proporcjonalnie zmniejszane.

Limity są ustalane kwartalnie i zależne od kwoty przeciętnego wynagrodzenia w naszym kraju. A ta z kolei jest powiązana z minimalnym wynagrodzeniem, które z początkiem roku wzrosło do 4666 zł brutto. Polacy więcej teraz będą zarabiać, więc i limity się zwiększają (kolejne zmiany będą wyliczane na 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia).

Reklama.

1 marca 2025 r. zmieniają się limity dorabiania do emerytury i renty. Ile wyniosą?

Obecne limity będą obowiązywać więc do końca lutego. Potem wejdą nowe, które policzono na podstawie najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących średniej pensji. "Fakt" podał, ile będą wynosić:

jeśli nasz przychód nie przekracza 5 tys. 943 i 10 gr miesięcznie: ZUS nie zmniejszy świadczenia jeśli nasz przychód wynosi od 5 tys. 943 zł i 10 gr miesięcznie do 11 tys. 20 zł i 40 gr miesięcznie: ZUS zmniejszy wypłatę renty lub wcześniejszej emerytury jeśli przychód przekroczy 11 tys. 20 zł i 40 gr miesięcznie – ZUS zupełnie nie będzie wypłacać świadczenia

Reklama.

Jak widać, tylko w przypadku środkowych widełek płacowych, które są dość wysokie, ZUS zmniejszy kwotę przelewu. O ile? To również zależy od rodzaju pobieranego przez nas świadczenia:

939,61 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 798 zł,72 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba 704,75 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy

"Fakt" jednak dodaje, że limity zarobków nie dotyczą seniorów, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (mężczyźni: 65, kobiety 60). Jest jednak wyjątek dotyczący osób, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego.

Reklama.

"Wówczas, jeżeli przychód z pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum" – czytamy.