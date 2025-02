Marien bierze udział w preselekcjach do Eurowizji 2025. Fot. YouTube / marien_official

Reklama.

Przypomnijmy, że reprezentanta lub reprezentantkę Polski na Eurowizję 2025 poznamy podczas finału na żywo, który odbędzie się 14 lutego o godzinie 20:45 na antenie TVP2. W tym roku wybór będzie należał wyłącznie do widzów, którzy będą mogli głosować na swoich ulubieńców podczas transmisji. Oznacza to całkowitą rezygnację z ocen jury.

Kim jest Marien? Z Lipko łączy ją wyjątkowa historia

Do finałowej dziesiątki preselekcji zakwalifikowało się 11. wykonawców. Wśród nich znalazła się 19-letnia Marien, a właściwie Maria Nieszpaur z Warszawy. Zaproponowała utwór pt. "Can't Hide".

Marien od najmłodszych lat ma "smykałkę" do muzyki. A odkrył to Romuald Lipko, gdy nastolatka wystąpiła na jednym z koncertów charytatywnych.

Reklama.

– Miałam 13 lat. Zauważył mnie podczas koncertu charytatywnego i od razu (…) konkret. Zobaczył potencjał, zaczął działać i zaprosił mnie na przesłuchania do domu ZAIKS-u w Konstancinie, gdzie siedzieliśmy przy fortepianie z trzy godziny i sprawdzał, co potrafię. No i później w miesiąc stworzyliśmy utwory, ostatecznie jeden został wydany – "Nie zapomnę" – wspomina artystka w podcaście "Studiu 96.0" Mateusza Opyrchała.

Przyznała, że "nigdy nie zapomni swojego mentora". Obiecała mu kiedyś, że będzie walczyła o swoje marzenia. – Zawsze walczył o moje imię, i nawet jak w domu moi rodzice nie do końca wierzyli, (…) że to wyjdzie, że ja będę działała w branży muzycznej, to w ogóle nie było takiej dyskusji. Zawsze stawał w mojej obronie. I nie boję się użyć tego stwierdzenia: Nie znalazłam takiego człowieka, który tak walczył o mnie – podkreśliła.

Reklama.

Choć tak naprawdę nie łączy ich prawdziwe pokrewieństwo, to Marien nazywała Lipko swoim "przyszywanym wujkiem". Gdy pięć lat temu założyciel Budki Suflera zmarł, wschodząca gwiazda muzyki napisała w sieci:

"Wujku, brakuje mi ciebie każdego dnia. Dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Dziękuję za wiarę, jaką we mnie pokładałeś, za wsparcie w chwilach zwątpienia i za to, że zawsze stałeś przy mnie, kiedy inni odwracali wzrok. Wiem, że gdybyś wciąż był tu przy mnie, pewnie szybciej osiągnęłabym to, o czym marzyliśmy".

Dziś Marien ma już na swoim koncie trzy piosenki: "Dałeś mi cały świat", "Sama" (z którym wystąpiła podczas koncertu "Premier" na Festiwalu w Opolu) i "Nie wracaj". Aktywnie koncertuje za granicą, jest również influencerką, na Instagramie obserwuje ją ponad 10 tysięcy osób.

Reklama.

Quiz: Pamiętasz poprzednie występy Polski na Eurowizji?