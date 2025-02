– Polskę trzeba postrzegać jako silny gospodarczo kraj – mówiła Cathrina Claas-Mühlhäuser, przewodnicząca Komisji ds. Stosunków Gospodarczych z Europą Wschodnią podczas wtorkowej (11.02.2025) konferencji prasowej w Berlinie. – Niestety, nie do wszystkich to jeszcze dotarło.

Nowe rynki zbytu

Rozwój ten znajduje odzwierciedlenie w wynikach gospodarczych za 2024 rok. Podczas gdy obroty handlowe z Rosją zmalały w ciągu dwóch lat o połowę i wyniosły w ubiegłym roku zaledwie 9,4 mld euro, całkowity wolumen obrotów handlowych z Polską wyniósł w 2024 r. blisko 172 mld euro. Polska była tym samym po raz kolejny piątym co do wielkości partnerem gospodarczym Niemiec. Jeśli chodzi zaś o rynek zbytu dla niemieckich towarów, Polska wyparła w 2024 r. Chiny z czwartego miejsca.

Wspólne projekty

Zdaniem Komisji ds. Stosunków Gospodarczych z Europą Wschodnią ścisła współpraca między Niemcami a Polską musi stać się priorytetem dla nowego rządu w Berlinie. Zdaniem przewodniczącej Komisji powinno dojść do utworzenia "polsko-niemieckiego motoru" w UE. Bilateralna współpraca powinna skupiać się m.in. na kwestiach bezpieczeństwa i gospodarki, a także odbudowy Ukrainy i pozyskaniu nowych rynków zbytu.

Otwarte granice dla towarów

– Musimy sprawić, aby z kontroli granicznych wyłączony był ruch towarów – mówi Michael Harms, dyrektor zarządzający Komisji. – Dla uprzemysłowionego kraju jakim są Niemcy, to utrudnienie, które prowadzi do opóźnień. Podobnie jak u dostawców.

– Niebagatelna część towarów o wartości ponad pół biliona euro, którymi handlujemy w Europie Środkowo-Wschodniej, jest transportowana przez nasze granice z Polską i Czechami, częściowo w ramach "dostaw just-in-time" – uważa Cathrina Claas- Mühlhäuser. – To załamuje się, gdy odprawa towarów utyka na granicach.

Dobre nastroje gospodarcze

Niemieckie firmy działające w Europie Środkowo-Wschodniej oczekują, że region ten stanie się coraz ważniejszy jako rynek i miejsce inwestycji. Ja wynika z ankiety przeprowadzonej przez organizację KPMG więcej niż co druga ankietowana firma (55 procent) spodziewa się wzrostu znaczenia gospodarczego tych krajów do 2030 roku.

Ponad połowa ankietowanych planuje zainwestować w regionie do 2030 roku. Więcej niż jedna na pięć ankietowanych firm (22 proc.) rozważa przeniesienie działalności produkcyjnej z Niemiec do Europy Środkowo-Wschodniej. W ciągu najbliższych dwunastu miesięcy 19 proc. rozważa podjęcie takich kroków.

Preferowanym kierunkiem inwestycyjnym dla niemieckich firm jest – według ankiety – Polska, jako największa gospodarka regionu. Prawie co drugie pytane przedsiębiorstwo (48 proc.) zainwestowało już w Polsce. Na kolejnych miejscach znalazły się Rumunia, a także Ukraina, która – mimo trwającej wojny – zyskuje gospodarczo na znaczeniu. Niemiecki eksport do tego kraju wzrósł w ubiegłym roku o 17 procent. Rośnie też import towarów z Ukrainy do RFN.