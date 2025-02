Prezydent Andrzej Duda Fot. Mateusz Kotowicz / REPORTER

Reklama.

Andrzej Duda uczestniczył w Światowym Szczycie Rządów w Dubaju i tam właśnie udzielił wywiadu amerykańskiej stacji CNN. Zapytany przez Becky Anderson o podejście Donalda Trumpa do Ukrainy, polski prezydent odparł, że "Trump jest przede wszystkim biznesmenem".

– Prezydent Trump ma biznesowy styl prowadzenia polityki i mówienia o polityce. Nie wszyscy politycy to lubią i nie wszyscy są do tego przyzwyczajeni – ocenił. Jak dodał, "to nieco inny rodzaj języka i nieco inne metody działania".

– Teraz myśli tak: co z tego będzie miała Ameryka? Czy Ukraina jest w stanie coś zaoferować Ameryce? To jest życie właśnie i trudno się dziwić, że prezydent Stanów Zjednoczonych ma też takie podejście – mówił.

Reklama.

Duda w CNN mówił o Trumpie. Tak tłumaczył jego podejście do Ukrainy

Część komentatorów, w tym również sami Amerykanie, zarzuca jednak Trumpowi, że nie rozumie on sytuacji międzynarodowej i jest izolacjonistą. Wśród krytycznych głosów można znaleźć i takie, że nie jest politykiem, jakim był inny republikanin Ronald Reagan.

Tymczasem w tym samym wywiadzie Duda stwierdził, że to Trump "jako pierwszy udzielił wsparcia Ukrainie". – Mam na myśli budżet Pentagonu w 2020 roku, to było w czasie jego pierwszej prezydentury. Już wtedy zapewniał wsparcie wojskowe Ukrainie, kiedy nikt tak naprawdę nie myślał poważnie o wojnie i o tym, że Ukraina będzie musiała się bronić – stwierdził prezydent RP.

Reklama.

Dopytywany o zapowiedzi Trumpa dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie, Duda podkreślił, że spodziewa się, iż rozwiązania zostaną wkrótce zaproponowane. – Liczę na to, że prezydent Trump zaproponuje i wdroży takie rozwiązania, które będą nie tylko zwycięstwem politycznym i gospodarczym, ale które zmuszą Władimira Putina do tego, by usiadł do stołu negocjacyjnego – powiedział.

Polski prezydent został też zapytany przez dziennikarkę CNN, czy Polska wyśle wojska do Ukrainy. Odpowiedź była wymijająca. Duda stwierdził, że "dziś to Polska ryzykuje dla Ukrainy", bo to nasz kraj został zaatakowany rosyjskimi rakietami.

Reklama.

– Jeżeli ktokolwiek pyta mnie o polskie wsparcie dla Ukrainy, odpowiadam: czy to nas o to pytacie? My udzielamy wsparcia Ukrainie 24 godziny na dobę – powiedział.

Jak pisaliśmy w naTemat.pl, kilka dni temu Donald Trump udzielił wywiadu telewizji Fox News. Zasugerował, że USA udzielą pomocy Ukrainie, jeśli w zamian otrzymają dostęp do jej surowców naturalnych. Dodał także, że w przyszłości Ukraina może być "rosyjska".

: