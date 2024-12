Pierwszy z planów zaproponował emerytowany generał Keith Kellogg. Zakłada on zawieszenie broni oraz wymuszenie negocjacji pomiędzy stronami konfliktu. W procesie tym miałaby uczestniczyć dyplomacja międzynarodowa, aby wypracować trwałe porozumienie.

Kellogg sugerował także, że Donald Trump zgodziłby się na dostarczenie Ukrainie dodatkowego uzbrojenia, ale tylko pod warunkiem, że Kijów podejmie rozmowy pokojowe. Z kolei Moskwa miałaby zostać ostrzeżona, że brak zgody na negocjacje skutkowałby zwiększeniem dostaw broni do Ukrainy . Jednocześnie temat członkostwa Ukrainy w NATO zostałby tymczasowo odłożony.

Richard Grenell, były szef wywiadu USA, zaproponował wprowadzenie "strefy autonomicznej" we wschodniej Ukrainie. W swoim planie odniósł się także do ewentualnego członkostwa Ukrainy w NATO, które – jego zdaniem – nie leży w interesie Stanów Zjednoczonych. Grenell zaproponował także wprowadzenie międzynarodowych sił, np. z krajów europejskich, do monitorowania zdemilitaryzowanych obszarów.