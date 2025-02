Trump podkreślił, że Stany Zjednoczone powinny mieć dostęp do zasobów naturalnych tego kraju, niezależnie od tego, czy uda się osiągnąć porozumienie pokojowe między Rosją a Ukrainą . Argumentował, że ponad 300 miliardów dolarów, które USA przeznaczyły na wsparcie Kijowa, znacząco przewyższa wkład innych państw.

Donald Trump: Ukraina może być rosyjska

Były prezydent USA twierdził również, że Kijów "zasadniczo zgodził się" na przekazanie Stanom Zjednoczonym dostępu do surowców wartych około 500 miliardów dolarów.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w piątek odniósł się do kwestii surowców, sugerując gotowość do rozmów na temat potencjalnej umowy z USA w zamian za gwarancje bezpieczeństwa.

– Jeśli mówimy o umowie, to ją zawrzyjmy – powiedział Zełenski agencji Reuters. I dodał: – Musimy powstrzymać Putina i chronić to, co mamy – bardzo bogaty region Dniepru w centralnej Ukrainie.