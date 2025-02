Ministerstwo zdradziło, jaki zawód będzie rozchwytywany. Nie trzeba nawet mieć studiów

Ministerstwo Edukacji po raz kolejny udostępniło listę zawodów, na które wkrótce zapotrzebowanie intensywnie wzrośnie. Co ciekawe, w bieżącym roku w zestawieniu po raz pierwszy znalazł się zawód, do którego nie są konieczne nawet studia. To praca, którą można wykonywać dzięki szkole policealnej, ale nawet ona nie jest konieczna. MEN informuje o "rosnącym zapotrzebowaniu na tych specjalistów".