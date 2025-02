ZUS dostanie nowe narzędzie, by cię skontrolować. Zmiany odczują miliony Polaków

Z każdym rokiem ZUS zyskuje dodatkowe uprawnienia, by jeszcze skuteczniej kontrolować zwolnienia lekarskie. Dziś na przykład nikt nie musi zapukać do drzwi naszego domu, by sprawdzić, czy nie symulujemy na L4. Na horyzoncie widać już także kolejną nowelizację.