Jeden z największych niemieckich banków tnie koszty na potęgę. Zwolni 3900 osób

Commerzbank zwolni tysiące pracowników. Drugi co do wielkości bank w Niemczech poinformował o redukcji tysięcy miejsc pracy, w większości w Niemczech. W planach jest likwidacja do 2028 roku 3900 pełnoetatowych stanowisk.