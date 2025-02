Policjanci z komendy powiatowej policji w Słupcy poszukują zaginionego mężczyzny –Roberta Dobraszaka. "Mieszkaniec powiatu słupeckiego pod koniec stycznia wyjechał do pracy do Niemiec, na początku lutego był widziany na terenie miasta Düsseldorf. Do dnia dzisiejszego nie powrócił do miejsca zamieszkania, nie skontaktował się z rodziną" – przekazała lokalna policja.