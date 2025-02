Tegoroczna zima nie rozpieszcza narciarzy, a także górali. Już kilka dni temu informowaliśmy, że z powodu słabych warunków wiele osób po prostu odwołało przyjazd na ferie zimowe . Inni szukają rozrywki podczas jazdy quadem lub skuterem śnieżnym. To właśnie ich na cel wzięła policja w Zakopanem .

Grad mandatów w Zakopanem. Kierowcy quadów złamali wiele przepisów

"Do tej pory przeprowadzono kilkadziesiąt interwencji, które zakończyły się mandatami karnymi, pouczeniami, zatrzymanymi dowodami rejestracyjnymi, zgłoszeniami do funduszu gwarancyjnego za brak OC" – przekazali zakopiańscy funkcjonariusze w specjalnym komunikacie. To jednak nie jest koniec ich działań.