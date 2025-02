Rekordowo ciepły luty i minimalna pokrywa śnieżna

W styczniu w Zakopanem zanotowano zaledwie pięć dni z całodobowym mrozem. Były też dni, w których temperatura przekraczała 10 stopni. Właściciele stoków narciarskich próbują ratować się przed klimatyczną katastrofą i gdy tylko mogą, to uruchamiają armatki i naśnieżają trasy. Jednak żeby to miało sens, to musi z Zakopanem panować ujemna temperatura. I choć w nocy obecnie spada do dwóch stopni poniżej zera, to w ciągu dnia osiąga 5-6 stopni Celsjusza.