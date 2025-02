Nowe napięcia między USA a ich sojusznikami?

USA "oszukane" przez Europę

Konferencja Bezpieczeństwa jest nieformalnym spotkaniem, na którym nie podejmuje się żadnych decyzji. Właśnie dlatego kultywowana jest tam otwarta wymiana zdań, a konflikty nie są zamiatane pod dywan. Donald Trump już nadał nowy, ostrzejszy ton stosunkom transatlantyckim. "Zostaliśmy oszukani przez narody europejskie zarówno w handlu, jak i w NATO" – tak "Monachijski Raport o Bezpieczeństwie" opublikowany z okazji konferencji cytuje wypowiedź Trumpa z kampanii wyborczej. Tak mówił do Europejczyków: "Jeśli nie zapłacicie, nie będziemy was chronić".

Fakt, że z jego perspektywy niektóre europejskie kraje NATO niewystarczająco inwestują w swoje armie, jest dla niego poważnym problemem. Trump wielokrotnie krytykował za to również Niemcy. Do tej pory Waszyngton pokrywał lwią część kosztów NATO i oferował Europie niezawodną ochronę wojskową. Teraz jest to obwarowane warunkami: Trump żąda, by sojusznicy przeznaczali na obronność pięć procent swojego produktu krajowego brutto. Niemcy z trudem osiągają poziom dwóch procent, który jest obecnie uważany za minimalny standard w NATO.