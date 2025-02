W czwartek 13 lutego w trakcie podpisywania rozporządzeń dotyczących nowych ceł Donald Trump odniósł się do wykluczenia Rosji z G8 po ataku na Krym w 2014 roku. To grupa skupiająca największe gospodarki świata, która po wykluczeniu Rosji funkcjonuje obecnie pod nazwą G7.

– Chciałbym, żeby wrócili. Myślę, że wyrzucenie ich było błędem. To nie jest kwestia tego, czy lubimy Rosję , czy nie. To było G8 – powiedział Trump.

Prezydent USA stwierdził, że rozmawianie o Rosji bez jej udziału jest nieefektywne. – To było G8, mówiłem im: "co wy robicie? Mówicie o Rosji, a oni powinni siedzieć przy stole". Myślę, że Putin chciałby wrócić. Obama i kilka innych osób popełniło błąd i wyrzucili Rosję. Jest bardzo możliwe, że gdyby było G8, nie mielibyście problemu z Ukrainą – dodał.

Trump wprost o Ukrainie. "NATO przyczyną agresji Rosji"

Prezydent USA w swoim wystąpieniu ponownie skrytykował NATO , sugerując, że Sojusz Północnoatlantycki sprowokował Rosję do inwazji na Ukrainę. Podkreślił również kolejny raz, że Ukraina nie wejdzie do NATO i nie odzyska wszystkich utraconych terytoriów.

– Nie widzę żadnego sposobu, aby kraj na miejscu Rosji (...) mógłby pozwolić im dołączyć do NATO. Uważam, że to jest powód, dla którego wojna się zaczęła, ponieważ Biden wyszedł i powiedział, że mogą dołączyć do NATO. A nie powinien był tego mówić – oświadczył.