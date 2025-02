Fot. X/Secretary of Defense Pete Hegseth

W czwartek wieczorem do Polski przyleciał Pete Hegseth . Już w piątkowy poranek można było zobaczyć go na ulicach Warszawy podczas treningu biegowego w sportowym stroju – koszulce i szortach – mimo zimowej aury. Towarzyszyli mu ochroniarze ambasady, pracownicy ataszatu wojskowego oraz żołnierze V Korpusu.

Pete Hegseth w Polsce

Podczas konferencji prasowej w Warszawie szef Pentagonu odniósł się również do sytuacji na Ukrainie, oceniając szanse na przywrócenie granic sprzed 2014 roku jako "mało realistyczne" . Zapewnił także, że Stany Zjednoczone nie planują wysłania swoich żołnierzy na ukraiński front.

Kim jest Pete Hegseth?

Zdobył popularność jako prezenter Fox News i ekspert ds. wojskowości. W 2012 roku próbował startować do Senatu , a za prezydentury Donalda Trumpa rozważano go na stanowisko sekretarza ds. weteranów.

W czerwcu 2023 roku wydał książkę "The War on Warriors", w której krytykuje politykę równości w armii oraz biurokrację w Pentagonie. Znany jest także ze sceptycznego podejścia do NATO i krytyki europejskich sojuszników za niewystarczające wydatki na obronność.