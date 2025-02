Sprzedawca nie chce wymienić uszkodzonego banknotu? Oto kto ma zawsze rację w takim przypadku

Czasem dostaniemy od kasjera uszkodzony banknot i myślimy, no dobrze, a co ja z nim teraz zrobię, może ktoś mi go nie przyjmie w myśl tych samych obaw, które ja mam teraz.