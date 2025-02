Czekoladki za 300 zł za kilogram w Biedronce. Szok przy kasie

Zanim zaczniecie się głowić, jak to możliwe, wyjaśnimy że nie doszło do żadnego błędu, a sieć nie jest winna. Na kartonie było wyraźne napisane, że cena za czekoladki to 3,99 zł. Niektórzy klienci przyzwyczajeni do oznaczeń ceny za 100 gram wagi słodyczy, założyli, że tak jest i tym razem i byli zdziwieni ostateczną ceną.