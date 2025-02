Rynek pracy ciągle się zmienia. Tak naprawdę trudno jest już nadążyć za tym, czy to pracownicy, czy pracodawcy rozdają karty. I to nawet jeśli spojrzymy na statystyki, które powinny być najbardziej obiektywne.

Subiektywnie na to patrząc: skoro jest stosunkowo niskie bezrobocie, zatem jest praca na rynku, a wynagrodzenia są optymalne (zależy dla kogo, prawda?), to pracownicy zaczęli zwracać uwagę na inne rzeczy, nieraz nawet ważniejsze pieniędzy. I to skłoniło ich do zmian.