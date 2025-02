"Rosjanin podejrzany o koordynowanie aktów dywersji skierowanych przeciwko Polsce, USA i innym sojusznikom, ukrywający się w Bośni i Hercegowinie, został deportowany do Polski i aresztowany decyzją sądu. Świetna robota ABW i prokuratury. Rosyjska wroga aktywność potwierdzona" – przekazał w piątek premier Donald Tusk .

O sprawie poinformował też szef MSWiA. "Poważne uderzenie w rosyjską siatkę dywersyjną w Europie dzięki ABW. Obywatel Rosji został odnaleziony i deportowany do Polski, a w piątek na wniosek prokuratury decyzją sądu aresztowany na trzy miesiące z zarzutami dywersji i sabotażu. Wyrazy szacunku za dobre działanie Prokuratura Generalnego Adama Bodnara i Prokuratora Krajowego. Specjalne podziękowania dla Agencji Bezpieczeństwa i Wywiadu (OSA) Bośni i Hercegowiny oraz jej dyrektora Almira Dżuvo za dobrą współpracę. Bezpieczeństwo, Europo!" – czytamy we wpisie Tomasza Siemoniaka.

Rosyjskie tzw. "trole" i boty na platformach internetowych są używane do szerzenia dezinformacji i chaosu politycznego, szczególnie w kontekście wyborów, protestów społecznych i napięć politycznych.

Działalność szpiegowska Rosji

Z ich ustaleń wynikało, że należał on do wąskiego grona bliskich współpracowników Antoniego Macierewicza, miał też dostęp do wrażliwych informacji. Jego dom przeszukano "tak drobiazgowo, że oficerowie ABW spuścili wodę z rur w poszukiwaniu ukrytych nośników pamięci". Tutaj szerzej pisaliśmy o tej sprawie.