Limity darmowego bagażu w Ryanairze są bardzo rygorystyczne. Na pokład można zabrać jedynie jeden plecak lub torbę. Dodatkowo musi się on zmieścić w specjalnym stojaku. W innym razie konieczne będzie wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości ok. 250 zł. Plecak turystki, która opisała swoją historię, miał przepisowe wymiary, ale kobieta i tak musiała dodatkowo zapłacić.

Ryanair miał problem z butelką wody

Co dokładnie stało się na lotnisku Londyn Stansted? Ruby opowiedziała dziennikowi "The Mirror", że na lotnisku pojawiła się jak zawsze z odpowiednim wyprzedzeniem, zeskanowała kartę pokładową i czekała na wejście na pokład. Kiedy tzw. boarding się rozpoczął i ona ruszyła, żeby zająć swoje miejsce.

Pracownica powiedziała, że jest to dodatkowy bagaż i że Ruby musi schować ją w plecaku. Butelka nie była mała, mieściła aż 750 ml wody. Kiedy turystka wepchnęła ją do bagażu, wówczas zrobił się na nim garb, przez który plecak nie mieścił się już w stojaku. Kobieta stanęła wówczas przed trudnym wyborem.

Ryanair skasował ją na 250 zł za butelkę wody

Podróżna miała do wyboru trzy wyjścia. Z powodu przekroczenia wymiaru bagażu mogła zostać na lotnisku i nie ponosić żadnych opłat. To rozwiązanie nie wchodziło w grę, ponieważ był to dla niej lot powrotny do Dublina, z którego przyleciała do Londynu.