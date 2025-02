Ryanair uziemił samolot na dwa dni. Wszystko przez słodkiego pasażera na gapę

Ryanair to największy przewoźnik w Europie. Dzięki zaledwie 25-minutowej przerwie od lądowania do startu może on wykonywać wiele tras w ciągu jednego dnia. Niestety czasami coś staje mu na przeszkodzie. W Rzymie był to futrzasty pasażer na gapę.