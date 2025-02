– Malta to kierunek, który z roku na rok zyskuje na popularności wśród polskich turystów, oferując malownicze plaże, lazurowe wody i niezwykłą atmosferę śródziemnomorskiej wyspy – powiedziała Alicja Wójcik-Gołębiowska, Country Manager Ryanair.

To jednak nie wszystko. Pasażerowie korzystający z rzeszowskiego lotniska w tym sezonie będą mogli częściej podróżować do popularnych europejskich miast. Ryanair zwiększa częstotliwość lotów na trasach do Londynu, Mediolanu i Zadaru. Dzięki temu mieszkańcy Podkarpacia zyskają jeszcze więcej możliwości podróżowania.