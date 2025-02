Kulisy powstania "Małgośki"

"To był maj, pachniała Saska Kępa, szalonymi, zielonymi bzami" – miała podrzucić pierwsze słowa Osiecka. Kompozytorka zareagowała na to mało entuzjastycznie, zwracają uwagę, że "nie lubi pisać do żeńskich rymów". – Trzeba to trochę skrócić – stwierdziła. I tak powstał pierwszy wers: "to był maj, pachniała Saska Kępa, szalonym, zielonym bzem".