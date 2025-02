Zastępca Trumpa zacytował polskiego papieża. Wymowna reakcja Tuska

Co ważne, wspomniane przez Vance'a słowa papieża wzywały do szacunku dla wolności sumienia i wyrażania poglądów, nawet jeśli są one sprzeczne z oficjalnym stanowiskiem władzy – Janowi Pawłowi II chodziło o władzę komunistyczną w PRL-u. Polski papież wspierał zatem dążenia rodaków do wolności i demokracji w kontekście ówczesnego reżimu komunistycznego.