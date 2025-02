Niemiecki minister obrony Boris Pistorius skrytykował wypowiedzi wiceprezydenta J.D. Vance'a, nazywając je "nie do przyjęcia". – To jest niedopuszczalne – powiedział Pistorius. – To nie jest demokracja, której jestem świadkiem każdego dnia w parlamencie. W naszej demokracji każda opinia ma głos – stwierdził polityk.