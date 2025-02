Konflikt księdza z mieszkańcami opisała "Gazeta Wyborcza". Proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Szczawnie-Zdroju (okolice Wałbrzycha) idzie w zaparte i twierdzi, że działka należy do niego, więc płotu usuwać nie zamierza. Mieszkańcy pomocy szukali w gminie, prokuraturze, a nawet u biskupa. Problemu jednak nie dostrzega nikt poza nimi i... strażą pożarną.

Stracili jedyny dojazd do własnego domu, bo nie chodzą do kościoła

Mieszkańcy nie mają jak dojść do własnego domu. Jak tłumaczą, droga jest też częścią niebieskiego szlaku turystycznego, a także trasą ze Szczawna-Zdoju do Chełmca. Rocznie ma tamtędy chodzić kilka tysięcy osób.

Jaki jest powód decyzji zamknięcia drogi przez księdza? Oficjalnych informacji nie ma. Mieszkańcy od innych osób usłyszeli jednak, że proboszcz miał stwierdzić: skoro nie chodzą do kościoła, nie przyjmują kolędy, to i po uświęconej ziemi nie będą mogli chodzić.

Biskup w Wałbrzychu problemu nie widzi. Podobnie inne organy

I to właśnie ta prowizoryczna droga może być problemem. Z jej powodu kuria nie chciała reagować na zachowanie księdza. Gmina kazała mieszkańcom porozumieć się z proboszczem, albo skontaktować z władzami Wałbrzycha, bo to z jego pomocą można zbudować nową drogę. Nie zareagowała także prokuratura, która po rozmowie z gminą stwierdziła, że droga przecież istnieje, ale od innej strony. Urzędnicy nie sprawdzili jednak, że prowadzi ona jedynie do bramy ustawionej przez księdza.