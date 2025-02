Poród kilkanaście kilometrów nad ziemią. Stewardessa mogła liczyć na wsparcie

To miał być zwykły lot z Senegalu do Brukseli. Kiedy jednak niedługo po starcie jedna z pasażerek poinformowała, że jest w ciąży i odczuwa skurcze, sytuacja zrobiła się nieco bardziej napięta. Podróż pasażerów trwała, a kobietą zajęła się stewardessa Jennifer, a także jedna z pasażerek, która jest świeżo upieczoną pielęgniarką.

Badając ciężarną, kobiety dość szybko stwierdziły, że nie są to bóle żołądka. Pielęgniarka wiedziała to ze szkolenia, Jennifer jest natomiast mamą, więc znała to z własnego doświadczenia. Kiedy niedługo później kobiecie odeszły wody, było jasne, że jej dziecko chce już przyjść na świat.

Mała Fanta urodziła się na pokładzie samolotu Brussels Airlines

– Jako członek personelu pokładowego trenujesz do wszystkiego, nawet do porodu, ale nic nie przygotowuje cię do prawdziwego zdarzenia. Zachowaliśmy jednak spokój, pracowaliśmy zespołowo i postępowaliśmy zgodnie z naszymi procedurami. To było magiczne. Gdybym nie została członkiem personelu pokładowego, myślę, że zostałabym położną – podsumowała wszystko Jennifer.