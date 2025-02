Tę historię zapamięta na zawsze. Kajakarz opowiedział, jak został połknięty przez wieloryba

Świat przyrody od zawsze pociąga ludzi. Lubimy odkrywać zapomniane miejsca, ale i podglądać życie dzikich zwierząt. Niewiele osób robi to jednak z tak bliska, jak kajakarz w Chile. Mężczyzna opowiedział właśnie, co działo się po tym, jak połknął go wieloryb, a dokładnie humbak. Dramatyczny moment został uwieczniony na nagraniu przez ojca kajakarza.