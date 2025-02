Zbigniew Ziobro , były minister sprawiedliwości, skierował do wiceprezydenta USA J.D. Vance'a wpis, w którym odniósł się do sytuacji politycznej w Polsce i UE.

Ziobro skierował apel do Vance'a

Jest on zdania, że one "zmuszają suwerenne państwa do podporządkowania swoich konstytucji prawom narzucanym przez unijnych biurokratów, podważając niezależność państw członkowskich".