"Straciliśmy wszystko... cały dorobek życia... Lokal jest cały w ogniu. Do dna się spali..." – powiedziała portalowi eGarwolin.pl Hanna Goliszewska, właścicielka klubu Mega Music.

Pożar dyskoteki w Garwolinie. Trudna akcja gaśnicza

Strażacy przez wiele godzin walczyli z żywiołem . "Na miejsce zostało wysłanych co najmniej 20 zastępów straży pożarnej. Po północy w akcji brało udział już 46 zastępów" – poinformował TVN24 Warszawa st. kpt. Piotr Filipek, rzecznik prasowy PSP w Garwolinie.

Początkowo strażacy mogli jedynie gasić budynek od zewnątrz, ponieważ płomienie były zbyt silne, by wejść do środka. "Trwają prace rozbiórkowe, nacinamy otwory w części dachowej" – dodał Filipek w rozmowie z TVN24 . Dopiero po kilku godzinach ogień udało się opanować, ale straty są ogromne.

Strażacy i służby ratunkowe apelują, by nie zbliżać się do miejsca zdarzenia. Ruiny budynku mogą być niestabilne i stanowić zagrożenie dla osób postronnych.

Przyczyna pożaru klubu Mega Music

Według wstępnych ustaleń ogień pojawił się na poddaszu. "Najprawdopodobniej przyczyną pożaru było urządzenie grzewcze" – podał TVN24 Warszawa. To jednak wymaga dalszych badań, a biegli pożarowi już analizują, co mogło doprowadzić do tak gwałtownego rozprzestrzenienia się płomieni.