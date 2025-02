Uczczono ofiary pożarów w Los Angeles

Warto dodać, że Grammy 2025 , to pierwsza tego typu ceremonia, która odbyła się w Los Angeles po tragicznych pożarach, jakie na początku stycznia dotknęły południową Kalifornię. Kilkadziesiąt osób straciło w nich życie, a kilkanaście tysięcy domów uległo zniszczeniu. Wielokrotnie nawiązywano więc do tych zdarzeń.

Sam początek eventu był już symboliczny, bowiem otworzył go występ zespołu Dawes. Tworzą go bracia Taylor i Griffin Goldsmith, którym ogień strawił domy. Stracili swój dorobek życia.

Po chwili przed zgromadzoną publicznością wystąpili także: Bruno Mars i Lady Gaga (wykonali "California Dreamin") oraz Stevie Wonder, który zaśpiewał utwór "We Are the World".